شظايا جراء إسقاط طائرات مسيرة تضرب السفارة الأمريكية في بغداد

قال مسؤولان أمنيان في العراق إن نيرانا استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وقامت الدفاعات الجوية للمبنى بإسقاط المقذوفات.

وأوضح المسؤولان العراقيان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة مسائل استخباراتية، أن نظام الدفاع الجوي للسفارة "سي-آر إيه إم"، أسقط جميع الطائرات المسيرة الأربع التي استهدفت المبنى.

ومع ذلك، أصابت شظايا الطائرات المسيرة السفارة.

ويستخدم نظام"سي – آر إيه إم" ذخائر عيار 20 مليمترا لاعتراض النيران القادمة التي تستهدف المنشأة.

وفي حادث منفصل، استهدفت غارة جوية مفترضة منزلا في المجمع الرئاسي المحصن بشدة في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، وفقا للمسؤولين.

ولم يتضح بعد من نفذ هذا الهجوم.