ميلوني تتحفظ بشأن مشاركة إيطاليا في حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الاثنين عن تحفظها بشأن المشاركة العسكرية في حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وقالت ميلوني في مقابلة على التلفزيون الإيطالي إن حرية الملاحة في المضيق بين إيران وشبه الجزيرة العربية تعتبر أمرا بالغ الأهمية، لكنها أضافت أن التدخل يعني "اتخاذ خطوة نحو تورط أكبر" في الحرب.

ويعد مضيق هرمز مسار شحن رئيسيا والعبور البحري الوحيد من الخليج العربي إلى البحار المفتوحة، وأغلقت إيران المضيق ردا على الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا سابقا شركاء التحالف بأسلوب تصادمي للمساعدة في تأمين شحنات النفط عبر المضيق، محذرا من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيواجه مستقبلا مظلما إذا فشل الشركاء في تقديم الدعم، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز. ورفضت ألمانيا ودول حليفة أخرى مطالبه.

ميلوني: إيطاليا لن تشارك في الحرب

ودعت ميلوني إلى تعزيز مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية أسبيديس، وهي مهمة أُنشئت في 2024 بعد أن استهدفت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران عدة سفن، وكانت تعمل حتى الآن بشكل رئيسي في البحر الأحمر.

وأكدت رئيسة الحكومة المنتمية لليمين مرارا أن بلادها لن تشارك في الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران.