مقذوف يضرب ناقلة راسية قبالة الساحل الشرقي للإمارات

ضُربت ناقلة راسية قبالة الساحل الشرقي لدولة الإمارات بمقذوف في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فيما تعرضت الدولة لعدة موجات من الهجمات الإيرانية.

وأفاد مركز العمليات البحرية البريطانية، التابع للجيش البريطاني، بوقوع الهجوم، مشيرا إلى أن السفينة كانت في خليج عمان قبالة الفجيرة.

وقال المركز إن الناقلة تعرضت لـ "أضرار هيكلية طفيفة" ولم يصب أحد بأذى.

ومنذ بدء الحرب مع إيران، تعرضت نحو 20 سفينة في المنطقة للهجوم، إذ أوقف القصف الإيراني بشكل فعال حركة المرور عبر مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20% من إجمالي النفط والغاز الطبيعي المتداول.