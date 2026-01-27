أذربيجان: القبض على 3 أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم على سفارة أجنبية

قالت السلطات في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التخطيط لشن هجوم على سفارة أجنبية في العاصمة باكو بناء على توجيهات من (تنظيم داعش - ولاية خراسان)، وهو الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وقال جهاز أمن الدولة في أذربيجان، في بيان، إن الأشخاص الثلاثة، الذين ذكر أسماءهم، تآمروا مع عناصر من تنظيم داعش - ولاية خراسان وحصلوا على أسلحة وخططوا لمهاجمة سفارة أجنبية قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليهم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يذكر البيان اسم السفارة الأجنبية. وأحد الأشخاص من مواليد عام 2000 بينما الآخران من مواليد عام 2005.

وأعلن تنظيم داعش في خراسان مسئوليته عن هجوم وقع في قاعة (كروكوس سيتي هول) في موسكو عام 2024 وأسفر عن مقتل 145 شخصا على الأقل.

وجرى إحباط العديد من المخططات المرتبطة بتنظيم داعش في آسيا الوسطى، وفي المناطق ذات الأغلبية المسلمة في روسيا حيث يتم تصنيف التنظيم على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة.

وتقع أذربيجان في جنوب القوقاز ويبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة ولها حدود مع كل من روسيا وإيران.



وقالت السلطات الأذربيجانية، في بيان، إنه تم اعتقال المشتبه بهم بتهمة "التحضير لعمل إرهابي" بدافع العداء الديني. وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية.