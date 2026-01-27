صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية لـ71 ألفا و662

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 إلى 71 ألفا و662 شهيدا، و171 ألفا و428 مصابا.

جاء ذلك في بيان إحصائي صدر عن الوزارة، قالت فيه إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية "شهيدان جدد، و9 إصابات"، دون الإشارة لملابسات ذلك.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران.

وحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر الماضي إلى "488 شهيدا و1350 مصابا".

وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير الجاري، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، دمرت إسرائيل 90% من البنى التحتية المدنية في غزة، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعمادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.