بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية للدارسين بمركز تنمية المواهب كورال الشباب والأطفال تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار وذلك فى الثامنة مساء الخميس ٢٩ يناير على المسرح الصغير.

‏‎ يضم البرنامج مختارات من الأعمال الحماسية والوطنية الشهيرة منها تحية الجيش للشرطة، إبن الشهيد، سلم على الشهدا، إن كان ع القلب، حديث الصباح والمساء، حبيت بلدى، بحبك يامصر، ياحبيبتى يامصر، بلد التاريخ، فيها حاجة حلوة، على باب مصر وغيرها، آداء محمد محمود، يمنى عبد المنعم، شادى محمد، أبو بكر، حبيبة الشريف، أحمد وليد، شيماء ضاحى، فاروق محمد، روقية مصطفى، أحمد فايد، يارا الشريف، منه محمد، لوجين تامر، محمد الدمرداش، أمل خليفة، مريم عادل".

‏‎يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.



