نشر الفنان تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا أعرب فيه عن شكره لنقابة المهن التمثيلية لاختياره لغناء أغنية افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي انطلقت فعالياته مساء السبت الماضي ويستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

وكتب تامر حسني: "ملقيتش مكان أبرّز فيه الشهادة الغالية دي غير معاكم.. أنا اللي بشكر النقابة والدكتور أشرف وشباب المسرح المصري اللي اختاروني للقيام بعمل ومسؤولية إظهاره بالشكل ده.. مش أنا لوحدي اللي تعبت، أحب كمان أشكر صُنّاع العمل الكبار: طارق علي، كريم نيازي، مؤمن ياسر، ومهندس الصوت سام محمد، ومخرج الحفل محمد جبر.. وكل الشكر لكل مساعدات ورعاية المخرج الكبير هشام عطوة، وشكر خالص لشركتي TH Production اللي نفذت الكليب بطريقة الـAI بالشكل الاحترافي ده".

وأضاف: "حقيقي أنا حلمت بالرؤية وانتوا نفذتوها يا شباب أحسن من توقعاتي. بجد كل التقدير والاحترام ليكم، وأخيرًا كل الشكر والاحترام للدكتور المحترم حبيب الكل أشرف زكي وجميع العاملين وموظفي نقابة المهن التمثيلية وشباب المسرح المصري اللي بعد عمر طويل إن شاء الله أعمالهم هتكون مُخلّدة زي جيل العظماء اللي قبلهم".

وكان تامر حسني قد أطلق عصر اليوم، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كليب أغنية «من كان يا مكان.. حكاية مسرح» التي أهداها إلى مهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا منه له. الأغنية من كلمات الشاعر طارق علي، وألحان كريم نيازي، وتوزيع مؤمن ياسر.

وشهد مسرح "جراند نايل تاور" مساء السبت، خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان برئاسة الدكتور أشرف زكي، مظاهرة حب وتكريم لرموز المسرح المصري من يعقوب صنوع إلى سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام، وذلك عبر الأغنية التي قُدمت ثلاث مرات متتالية: الأولى في صورة كليب بتقنيات الذكاء الاصطناعي جمع تامر بنجوم المسرح، ثم قدمها مباشرة أمام الجمهور، قبل أن يعيد غناءها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة.

وتُقام الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 4 إلى 17 أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتور أشرف زكي، وتعمل الفنانة بشرى مديرًا تنفيذيًا، بينما يشغل المخرج سامح بسيوني منصب نائب الرئيس، تحت شعار «المسرح للجماهير».