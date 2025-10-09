سي إن إن: الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين السبت أو الأحد

الأكثر قراءة
الشحات يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع الأهلي
التعليم تُعيد المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي إلى العمل
13 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن ييس توروب مدرب الأهلي الجديد
مصدر بالتعليم: أسئلة القراءة والنصوص في امتحانات سنوات النقل متحررة المحتوي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
نعم، تنجح تمامًاربما، لكن مؤقتًالا، فشل محتمل
النتـائـج
تصويت
قال مصدر إسرائيلي مطلع، لشبكة (سي إن إن)، إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين يوم السبت أو الأحد، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وحماس.