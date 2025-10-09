سي إن إن: الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين السبت أو الأحد

قال مصدر إسرائيلي مطلع، لشبكة (سي إن إن)، إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين يوم السبت أو الأحد، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وحماس.