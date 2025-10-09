 سي إن إن: الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين السبت أو الأحد - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025
سي إن إن: الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين السبت أو الأحد

د ب أ
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 4:01 ص

قال مصدر إسرائيلي مطلع، لشبكة (سي إن إن)، إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين يوم السبت أو الأحد، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إسرائيل وحماس.


