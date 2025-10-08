مصدر بالتعليم: أسئلة القراءة والنصوص في امتحانات سنوات النقل متحررة المحتوي

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم إن امتحانات اللغة العربية لسنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتي الثاني الثانوي بنفس مواصفات الورقة الإمتحانية دون أي تغيير.



وأضاف المصدر ل " الشروق" أن أسئلة القراءة والنصوص ستكون متحررة المحتوي مثل كل عام، وليس كما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي انها ستكون من الدروس المقررة في الكتب المدرسية.

وأوضح ان الهدف من الأسئلة المتحررة والمعمول بها منذ بدء تطبيق المناهج المطورة علي المرحلة الابتدائية هي أن يعتمد الطالب حل أسئلة موضوعية تقيس مهارات التفكير والفهم وليس مجرد الحفظ والتلقين لدروس القراءة والنصوص.