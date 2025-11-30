وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي

عُقد اجتماع تنسيقي موسع جمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض المستثمرين في هذا المجال، وبعض قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة، وبحث سبل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وضم وفد الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وأنور العبد نائب رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن بعض من كبار المستثمرين في هذا المجال من بينهم شريف سبق، وزياد منتصر.

وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وضمان الاستدامة وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.

وشددوا على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الصناعة الوطنية، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 200 مليار جنيه، كما تستوعب نحو 3.6 مليون عامل، لإنتاج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة مائدة.

وأشاروا إلى أهمية ضبط أسعار السوق بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج ويحقق في الوقت ذاته مصلحة المستهلك، بحيث يتم توفير منتجات الدواجن وبيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الإقبال على شراء منتجات الدواجن وبيض المائدة.

وناقش الاجتماع خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتأكيد على اهتمام إدارة الشراء الموحد بالجهاز، بأن يكون المنتج الذي يتم الحصول عليه مصري المنشأ بأسعار عادلة ومعتدلة، بما يضمن توفير منتج محلي عالي الجودة بتكلفة مناسبة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في تعزيز صناعة الدواجن عبر مشروعات نوعية تدعم إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل للعوامل الجوية بما يقلل الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية، ويُستكمل هذا الجهد بدور الجهاز في زيادة المعروض واستقرار الأسعار من خلال شبكة منافذ "سوبر توفير" التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية، لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار عادلة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع، في إطار الخطة الشاملة، الإجراءات اللازمة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، وهو ما يعد نتيجة مباشرة لجهود دعم زيادة الإنتاج المحلي وضبط الأسعار.

واتفق الحاضرون على تحفيز وزيادة الإنتاج من خلال المستثمرين، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلية بشكل مستمر ومستدام.