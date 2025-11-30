ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي وكاراكاس تندد

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن المجال الجوي لفنزويلا يجب أن يعتبر مغلقاً، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

وكتب ترامب: "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، أرجو أن تعتبروا أن المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلقا بالكامل".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان لمنشور ترامب أي عواقب مباشرة. ويشير الاتحاد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجوية على موقعه على الإنترنت إلى أنه بموجب القانون الدولي، يحق للدول السيطرة على مجالها الجوي.

وفي وقت لاحق، نددت فنزويلا بمنشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفته بأنه ”تهديد استعماري يهدف إلى تقويض سيادة مجالها الجوي، ويشكل عدوانا جديدا غير مبرر وغير قانوني ضد شعب فنزويلا“، حسبما صرح وزير الخارجية إيفان جيل بينتو.

وصعدت واشنطن الضغط على فنزويلا في الأسابيع الأخيرة.

ونشرت الولايات المتحدة قوات إضافية في منطقة البحر الكاريبي ونقلت أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، من البحر الأبيض المتوسط إلى المنطقة، يرافقها سفن حربية أخرى وقاذفة قنابل بعيدة المدى.

ويقول البيت الأبيض إن المهمة هي جزء من حملته ضد الاتجار بالمخدرات، على الرغم من تزايد التكهنات بأن هذا الحشد قد يسبق ضربات على أهداف داخل فنزويلا أو يشير إلى محاولة لفرض تغيير في السلطة في كاراكاس.

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتورط المباشر في الاتجار بالمخدرات وخصصت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يقبض عليه.