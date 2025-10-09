السعودية تفوز على إندونيسيا وتقترب من التأهل للمونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز منتخب السعودية على إندونيسيا بنتيجة 3 / 2 ضمن الجولة الأولى من دور الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقدم منتخب إندونيسيا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء نتيجة لمسة يد ضد حسان تمبكتي مدافع السعودية، ثم جاء الرد سريعا بهدف من صالح أبو الشامات في الدقيقة 17 عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم منتخب السعودي بهدف ثان في الدقيقة 34 سجله فراس البريكان، من ركلة جزاء إثر خطأ من مدافع إندونيسيا.

وفي الدقيقة 62، سجل البريكان هدفه الشخصي الثاني، والثالث للسعودية بعدما تابع كرة ارتدت من حارس إندونيسيا.

ثم قلص المنتخب الإندونيسي الفارق بهدف ثان سجله كيفين ديكس من ركلة جزاء أيضا نتيجة لمسة يد ضد المدافع نواف بوشل في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف المنتخب السعودي، كانت من نصيب البديل محمد كنو بعدما حصل على إنذارين بنفس الدقيقة.

ويلتقي منتخب إندونيسيا مع العراق يوم 11 أكتوبر ، فيما يتقابل المنتخب السعودي مع نظيره العراقي يوم 14 من نفس الشهر في الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة الملحق.