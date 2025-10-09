ترامب يعلن إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع المرحلة الأولى لخطة السلام ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال ترامب عبر "تروث سوشيال": يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام.

هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خطّ متفق عليه كخطوة أولى نحو سلام قويّ ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف!.

هذا يومٌ عظيمٌ للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق.

واختتم ترامب المنشور قائلا: "طوبى لصانعي السلام".