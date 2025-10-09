روبيو يسلم ورقة لترامب يطلب فيها موافقته على منشور يتعلق باتفاق الشرق الأوسط

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سلم مذكرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، أمس الأربعاء، طلب فيها من ترامب إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها: "نحتاج إلى موافقتك على منشور بمنصة تروث سوشال حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولا".

وقال ترامب في وقت سابق إنه قد يسافر إلى مصر مطلع الأسبوع، حيث يسعى مفاوضوه إلى إبرام اتفاق لإعلان وقف إطلاق نار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكر ترامب في البيت الأبيض أن الاتفاق "قريب للغاية"، وأنه قد يغادر يوم السبت إلى الشرق الأوسط.

وتحدث الرئيس الأمريكي بعد التشاور مع فريقه بشأن المحادثات.

وقال ترامب: "تلقيت للتو مذكرة من وزير الخارجية تقول إننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط، وسيحتاجونني بسرعة كبيرة".

وتابع أنه سيذهب على الأرجح إما قبل إطلاق سراح الرهائن أو بعد ذلك بوقت قصير.