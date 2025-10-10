الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب

أشاد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي بإمكانيات ياس سوروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول، مُشيرًا إلى أنه لم يكن هناك خلافًا عليه داخل إدارة النادي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة الأهلي: "سوروب رد على جميع الأسئلة التي وجهناها له خلال اجتماع الفيديو، وسألنا عليه الصحافة والجماهير والنقاد، ولم يكن عليه أي خلاف".

وأضاف: "سوروب يتعامل مع الجماهير بشكل جيد، ويتعامل مع الصحافة بشكل لبق، وصاحب شخصية قوية، واللاعب الذي ينفذ تعليماته هو من يشارك".

وتابع: "التأخير في التعاقد مع سوروب؟ من حق الأهلي علينا بقدر الإمكان أن نعمل بشكل أكبر، الجميع كان يبحث عن الأفضل.. استقرينا على سوروب، ولكن جاءت أسماء مثل مانشيني".

وأكمل: "أجرينا اجتماع فيديو مع مانشيني ومع مدربين كثر، وهناك مدربين يرفضون فكرة تحمل المسئولية في هذا الوقت من الموسم".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "قناعاتي بسوروب؟ نجح في جميع المعايير التي وضعناها للمدرب الجديد، فبالتالي لديه مرونة تكتيكية، وتُوج ببطولات من قبل، وعندما تولى تدريب فريق صغير في ألمانيا وضعه في مكانة كبيرة، كما أنه صاحب شخصية قوية، ويطور اللاعبين الشباب".