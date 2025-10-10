وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم لرفع الأثقال في مصر

افتتح أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، التي تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 72 دولة من مختلف قارات العالم.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، وجّه أشرف صبحي خالص شكره وتقديره إلى فخامة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، راعي الرياضة والرياضيين، والداعم الأول للرياضة البارالمبية، مشيدًا بما يوليه الرئيس من اهتمام ورعاية خاصة لأبطال مصر من أصحاب الهمم.

كما حرص الوزير على تهنئة فخامة الرئيس بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة الرياضية المصرية.

وحضر وزير الشباب والرياضة حفل الافتتاح عقب عودته مباشرة من المملكة المغربية، إذ حرص على مؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام جيبوتي، التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة وتأهلهم للمونديال.

ورحب الوزير بجميع الوفود المشاركة، مثمنًا الجهود التنظيمية المتميزة وفقرات حفل الافتتاح المبهر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية باتت نموذجًا عالميًا في تنظيم واستضافة كبرى البطولات الدولية، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية حديثة وكوادر بشرية قادرة على تحقيق النجاح.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الرياضية والدبلوماسية، من بينهم إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وخالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، وماسيمو ديجي رئيس لجنة رفع الأثقال الدولية باللجنة البارالمبية الدولية، وأحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الكونفدرالية، وحسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وتشهد البطولة منافسات قوية على مدار أيامها، حيث تنطلق فعاليات الناشئين والناشئات في أول يومين، تليها منافسات الكبار من 11 إلى 17 أكتوبر، وتُختتم في 18 أكتوبر بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يعقبها حفل الختام والتتويج.

ويشارك في البطولة 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون مصر، بينهم 21 في فئة الناشئين والناشئات و33 في فئة الكبار، في أكبر مشاركة مصرية في تاريخ بطولات العالم لرفع الأثقال البارالمبية.