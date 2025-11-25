شكوك حول مشاركة لاعب الجيش الملكي أمام الأهلي

تحيط الشكوك بموقف توفيق رازقو لاعب خط وسط فريق الجيش الملكي المغربي، من المشاركة في مباراة فريقه ضد الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل الأهلي والجيش الملكي مساء الجمعة على ملعب الأخيرة لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أنا رازقو أجرى تدريبات منفرد على هامش مران الفريق أمس، في الوقت الذي يغيب فيه نوح العبد مدافع الفريق المشارك مع منتخب موريتانيا للمحليين المشارك بكأس العرب.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني ألكسندر سانتوس يركز على الجانب الفني والتكتيكي في مران اليوم الثلاثاء بعدما اشتملت التدريبات أمس على جوانب بدنية واستشفائية فقط، عقب العودة من تنزانيا حيث كان الفريق قد واجه يانج أفريكانز في الجولة الأولى.

وخسر الجيش الملكي مباراته ضد يانج أفريكانز، 1-0، بينما كان الأهلي قد فاز 4-1 على فريق شبيبة القبائل الجزائري.