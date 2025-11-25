الداخلية تنقذ 17 طفلا جديدا من التسول بالقاهرة وتضبط 11 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 17 طفلا جديد من أيدي 11 شخصا يستغلونهم بأعمال التسول وإستجداء المارة بنطاق محافظة القاهرة، وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات أن المتهمين ( 5 رجال، 6 سيدات ل 8 منهم معلومات جنائية) يستغلون أطفال أحداث فى التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بإستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.