إندونيسيا واليونان تعززان تعاونهما في مجال الأمن البحري

وقع رئيس وكالة الأمن البحري في إندونيسيا، الأدميرال إيرفانسياه، اتفاقية تعاون في مجال الأمن البحري مع خفر السواحل اليوناني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الثلاثاء.

وتضفي الاتفاقية التي تم توقيعها أمس، خلال اجتماع عقد في مدينة بيريوس الساحلية باليونان (8 كيلومترات جنوب غرب أثينا)، طابعا رسميا على مذكرة تفاهم بشأن الأمن والسلامة البحرية، بناء على "خطاب النوايا" الذي وقعه الطرفان في عام 2018.

والتقى الأدميرال إيرفانسياه بقائد خفر السواحل اليوناني، نائب الأدميرال تريفون كونتيزاس، في مقر خفر السواحل اليوناني، لبحث المبادرات البحرية المشتركة وسبل التعاون الأمني.

ومن جانبه، قال إيرفانسياه في بيان صدر اليوم الثلاثاء بجاكرتا: "تعتبر مذكرة التفاهم استمرارا لخطاب النوايا لعام 2018"، مضيفا أن "التعاون بين إندونيسيا واليونان يشمل بالفعل مراقبة الأراضي، والقيام بمناورات مشتركة".