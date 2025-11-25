مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل يستضيف خبير عالمى في جراحات عظام القدم ديسمبر المقبل

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل عن استضافة الخبير العالمي الدكتور وجيه موسى – إنجليزي الجنسية – والمتخصص في جراحات عظام القدم والكاحل، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 ديسمبر المقبل.

ويستقبل المستشفى الحالات الراغبة في الكشف والعرض على الخبير من العسكريين والمدنيين، بدءًا من غدًا، في إطار حرصها على توفير أحدث الخبرات الطبية العالمية وتقديم خدمات علاجية متقدمة للمرضى.

كما خصصت المستشفى رقم الهاتف 01210429212 للاستعلام وتلقي المواعيد.

ويأتي ذلك ضمن جهود القوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الرعاية الطبية وتوفير أفضل الكفاءات الطبية العالمية لخدمة المواطنين.