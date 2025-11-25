المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبيرًا عالميًا في جراحة الأوعية الدموية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي عن استضافة الدكتور عماد زخاري أمريكي الجنسية ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى سانت لويس وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر 2025 وحتى 4 يناير 2026.

ويقوم الخبير بمناظرة وعلاج عدد من الحالات المتخصصة في مجالات الأوعية الدموية منها تمدد الشريان الأورطي وتمدد وانشطار الشريان الأورطي الصدري وضيق الشرايين السباتية المغذية للمخ وقصور الدورة الدموية وغرغرينا القدم وعلاج متلازمة دوالي الحوض والرحم وعلاج دوالي الساقين والجلطات الوريدية وقصور الدورة الوريدية باستخدام القسطرة إضافة إلى علاج متلازمة كسارة البندق وتشوهات الأوعية الدموية.

وتستقبل اللجنة التحضيرية الحالات الراغبة في العرض على الخبير أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

للاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام 01001286574 أو 01558664417.