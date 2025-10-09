حبس سائق نقل ذكي متهم بالتحرش بفتاة في النزهة والنيابة تطلب صحيفته الجنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت نيابة النزهة حبس قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة خلال استقلالها السيارة معه.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على السائق بعد تلقي قسم شرطة النزهة بلاغًا من طالبة أفادت بتعرضها للتحرش أثناء توصيلها إلى منطقة النزهة بواسطة سيارة نقل ذكي.

وعلى الفور، تحرك رجال الأمن لفحص البلاغ، وتم تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي أقر بارتكاب الواقعة. كما تم التحفظ على السيارة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.