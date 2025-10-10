الشروق تنشر الصيغة الرسمية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد عرضها على الحكومة الإسرائيلية

وهذا نص الاتفاق الذي قدّمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حكومته اليوم، لنيل موافقتها على خطوات المرحلة الأولى من الاتفاق.

خطوات تنفيذ مقترح الرئيس ترامب بشأن «إنهاء شامل لحرب غزة»:-

1. يعلن الرئيس ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، وأن الطرفين اتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

. 2 تنتهي الحرب فورًا بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وتُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وعمليات الاستهداف، كما تُعلق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحبت منها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال فترة الـ 72 ساعة.

. 3 البدء الفوري في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة بالكامل، وفقًا لما هو محدد في المقترح، وبما يتوافق على الأقل مع اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية.

. 4 ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها وفقًا للخريطة X المرفقة، ويُستكمل ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب وفي غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية، كما لن يعود جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المناطق التي انسحب منها، طالما التزمت حماس بالاتفاق بالكامل.

. 5 في غضون 72 ساعة من انسحاب القوات الإسرائيلية، سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، المحتجزين في غزة، وبمجرد إتمام جيش الدفاع الإسرائيلي الانسحاب، ستبدأ حماس التحقيق في وضع الرهائن وجمع جميع المعلومات المتعلقة بهم، كما ستقدم حماس ملاحظاتها ونتائجها من خلال آلية تبادل المعلومات المنصوص عليها في البند 5هـ بالأدنى.

أ-ستقدم إسرائيل معلومات عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة المحتجزين في إسرائيل.

ب-في غضون 72 ساعة، ستطلق حماس سراح جميع الرهائن الأحياء، بمن فيهم أولئك الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في غزة.

ج- في غضون 72 ساعة، ستطلق حماس سراح رفات الرهائن المتوفين التي بحوزتها وتلك التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في غزة.



د- ستُشارك حماس، خلال 72 ساعة، جميع المعلومات التي حصلت عليها والمتعلقة بأي رهائن متوفين متبقين من خلال آلية تبادل المعلومات الواردة في الفقرة (ه) ستُقدم إسرائيل معلومات عن رفات الغزيين المتوفين المحتجزين لديها.

هـ. إنشاء آلية لتبادل المعلومات بين الجانبين، من خلال الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتبادل المعلومات والاستخبارات حول أي رهائن متوفين متبقين لم يتم استردادهم خلال 72 ساعة أو رفات الغزيين المحتجزين لدى إسرائيل، وتضمن الآلية استخراج رفات جميع الرهائن بشكل كامل وآمن وإطلاق سراحهم. وستبذل حماس قصارى جهدها لضمان الوفاء بهذه الالتزامات في أسرع وقت ممكن مع إطلاق حماس سراح جميع الرهائن، وستُطلق إسرائيل بالتوازي سراح العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقًا للقوائم المرفقة، وسيتم تبادل الرهائن والأسرى وفقًا للآلية المتفق عليها من خلال الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر دون أي مراسم عامة أو تغطية إعلامية.

٦. تُشكَّل فرقة عمل تضم ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، ومصر، وتركيا، ودول أخرى يتفق عليها الطرفان، لمتابعة التنفيذ مع الجانبين والتنسيق معهما.