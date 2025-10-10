بنتايج يقود رديف المغرب للفوز بثنائية أمام منتخب مصر الثاني

تغلب منتخب المغرب الرديف على نظيره المصري بهدفين دون رد، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب البشير بالمحمدية في المغرب، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب أصحاب الأرض.

ودخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع، أحمد هاني وأحمد سامي ومحمود حمدي الونش وكريم حافظ، بينما يتواجد في خط الوسط، أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، فيما قاد خط الهجوم، مصطفى شلبي ومروان حمدي وأحمد عاطف قطة.

وتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر في المباراة كل من: علي لطفي ومحمود جاد، ومحمود رزق ومحمد إسماعيل وياسين مرعي وعمر جابر ويحيى زكريا وكريم الدبيس، وسام مرسي وغنام محمد وعمر الساعي وميدو جابر ومصطفى سعد ميسي وكريم حافظ، ومحمد شريف.

وحفلت المباراة بالندية مع تفوق واضح لمنتخب المغرب، حيث تمكن اللاعب أمين زحزوح من تسجيل الهدف الأول لأسود الأطلس، قبل أن يسجل اللاعب محمود بنتايج الهدف الثاني.