هنأ أبو بكر الأسدي، عضو القيادة السياسية بحركة حماس، الشعب الفلسطيني بالتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب على غزة، موجهًا «تحية إجلال وإكبار» للشعب الفلسطيني «الصابر الصامد المحتسب الذي تحمل كل جرائم الاحتلال على مرأى ومسمع الجميع على الهواء مباشرة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» مساء الخميس، أن الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والضفة، بثباته وتجذره في أرضه، «هو الذي انتصر وصنع هذا الانتصار»، ومن خلفه «مقاومته الباسلة التي استطاعت أن تصمد ولا ترفع الراية البيضاء إطلاقًا» أمام المحتل.

وأوضح أن «وقف المذبحة والإبادة وإفشال المشروع الصهيوني» الذي يهدف لإنهاء القضية الفلسطينية وتهجير الشعب من غزة؛ كان الهدف الأوحد للشعب الفلسطيني بكل أطيافه.

ووجه الدعوة للوحدة الوطنية قائلا: «يجب أن نتوحد ونعيد ترميم البيت الفلسطيني»، مشددا على أن مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية لن تكون ممكنة إلا بالوحدة».

واختتم : «بالمقاومة والوحدة الوطنية نستطيع أن نتصدى لكل المؤامرات»، مشددا أن حماس تؤمن بوحدة الموقف الفلسطيني ووحدة فلسطين وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

ووافقت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح جميع الأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة إلى خط متفق عليه، وإطلاق سراح بعض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كما أعلن ترامب عن تشكيل «مجلس سلام» للحفاظ السلام في المنطقة.