حماس تطالب بإلزام الاحتلال بتطبيق استحقاق وقف الحرب على غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن جثمان أحد أسرى جيش الاحتلال جاء في سياق التزام الحركة الثابت بإنهاء مسار التبادل بشكل كامل.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة جاءت في إطار بذل جهود متواصلة لإتمامه بالرغم من الصعوبات الكبيرة.

وناشد الوسطاء، مقابل هذا الالتزام من حركة حماس، الضغط على الاحتلال لتطبيق استحقاق وقف الحرب على قطاع غزة وإلزامه بوقف الخروقات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي على الترتيب، تسليم جثة أسير إسرائيلي عُثر عليها وسط قطاع غزة.

جاء ذلك بناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس.

فيما أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، التعرف على جثة أحد المحتجزين ممن تسلّمت إسرائيل رفاته من غزة.