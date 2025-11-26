 الداخلية تنقذ 15 طفلا جديدا من التسول بالجيزة.. وتضبط 10 أشخاص - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

الداخلية تنقذ 15 طفلا جديدا من التسول بالجيزة.. وتضبط 10 أشخاص

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 11:45 ص

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، 15 طفلا جديدا من أيدي 10 أشخاص يستغلونهم بأعمال التسول، وإستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة، وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات، أن المتهمين (4 رجال، و6 سيدات لـ5 منهم معلومات جنائية) يستغلون أطفال أحداث في التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وضبط المتهمون، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك