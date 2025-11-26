سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، 15 طفلا جديدا من أيدي 10 أشخاص يستغلونهم بأعمال التسول، وإستجداء المارة بنطاق محافظة الجيزة، وألقت القبض على المتهمين.

وبينت التحريات، أن المتهمين (4 رجال، و6 سيدات لـ5 منهم معلومات جنائية) يستغلون أطفال أحداث في التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وتعريض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

وضبط المتهمون، وبمواجهتهم اعترفوا باستغلال الأطفال والحصول على متحصلتهم.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.