وزير الخارجية: نقدم كل الدعم إلى لبنان ونخشى عليه من ويلات التصعيد

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تقدم مصر كل سبل الدعم إلى لبنان.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل على تسخير شبكة علاقاتها مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهمة والفاعلة لدعم التهدئة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأشار إلى ضرورة العمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل، مؤكدا حرص مصر البالغ على مواصلة اتصالاتها مع جميع الأطياف اللبنانية في ظل العلاقات الوثيقة والأزلية والممتدة، مؤكدا أن جهود مصر نابعة من نوايا حقيقية وصادقة تعكس حرص القاهرة على أمن واستقرار وسلامة لبنان.

وأوضح أن الجهود المصرية تنطلق من محددات يرتكز قوامها على الدعم الكامل للبنان أخذًا في الاعتبار ما تمثله لبنان من ركيزة لدعم وتحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وشدد على أن مصر لن تألو جهدًا للعمل على خفض التصعيد واستغلال كل علاقاتها واتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتجنيب لبنان أي مخاطر للتصعيد والعمل على نزع فتيل الأزمة.

وعبر عن تخوف مصر على أمن واستقرار لبنان من أي احتمالات للتصعيد، ما يدفع القاهرة لمواصلة جهودها للعمل على تجنيب لبنان ويلات ومخاطر أي تصعيد.

وشدد على أن زيارته الحالية إلى لبنان تهدف إلى التواصل المستمر مع القيادة اللبنانية للبناء على رؤية الرئيس اللبناني ومبادراته، مؤكدا دعم مصر لبسط سلطة الدولة كأمر شديد الأهمية.

ونوه إلى أن هناك حالة من التناغم والتطابق في الموقف المصري مع الموقف اللبناني كما طرحه الرئيس اللبناني مؤخرًا.