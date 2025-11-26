أجاب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على سؤال وُجِّه إليه عما إذا كان هناك تواصل مصري مع حزب الله.

وخلال مؤتمر صحفي أجراه في قصر بعبدا بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، قال عبدالعاطي إن مصر حريصة على أمن واستقرار لبنان.

وأضاف أن مصر تحترم القرار اللبناني بكل مكوناته، مشددا على ضرورة أن يرتقي الجميع إلى مستوى المسئولية وأن يعمل على خفض التصعيد واحترام الدولة وسيادتها وسلطتها

وعبر عبدالعاطي، عن تطلع مصر لأن ينعم لبنان بالخير والاستقرار والازدهار في الفترة المقبلة.

يُشار إلى أن عبدالعاطي قدم إحاطة صحفية مطولة، خلال زيارته الرابعة إلى لبنان خلال عام ونصف.

وتناول وزير الخارجية، ثوابت المواقف المصري تجاه الأوضاع هناك،حيث أكد أن القاهرة تبذل جهودًا وتجري اتصالات لضمان تحقيق الاستقرار في لبنان ومنع أي تصعيد أو اعتداء.

وخلال المؤتمر الصحفي، كرّر عبدالعاطي مرارًا دعم مصر لسيادة واستقلال لبنان ودعمها للمبادرات التي أطلقتها السلطات هناك سواء المتعلقة بحصرية السلاح في يد المؤسسات الشرعية، وكذلك استعداد الجيش لتسلم المناطق الجنوبية التي تحتلها إسرائيل.