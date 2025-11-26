أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركز ومدينة ميت غمر، نتائج الحصر العددي للجان الدائرة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت داخل اللجان الانتخايية 560716 ناخبا وناخبة، وعدد من أدلوا بأصواتهم 112394 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 104039 صوتا.

ووفقا للحصر العددي، فقد تصدر أعلى الأصوات المرشحين أحمد عطية إسماعيل شرعان وشريف الشافعي والسيد أحمد حجازي إبراهيم وعماد الغلبان، فيما ابتعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن الانتخابات البرلمانية بفارق أصوات كبير.

وجاء الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وفقا لعدد الأصوات، على النحو التالي:

- أحمد عطية شرعان 35717 صوتا.

- شريف الشافعي علي 20712 صوتا.

- السيد حجازي إبراهيم 19820 صوتا.

- عماد ابراهيم الدسوقي الغلبان 19751 صوتا.

- أحمد إبراهيم الألفي 15951 صوتا.

- مرتضى منصور 14977 صوتا.

- أحمد محمود محمد أبو زيد 10105 صوتا.

- عبده عبده أبو عيشة 8370 صوتا.

- محمد محمود خاطر 7244 صوتا.

- أسامة محمد متولي راضي 6690 صوتا.

- أحمد فتحي معوض 6324 صوتا.

- إسلام رجب 6102 صوت.

- أحمد محمود مصطفى البسيوني 5951 صوتا.

- تامر محمود يوسف 5442 صوتا.

- محمود أحمد العزب سيد أحمد 5345 صوتا.

- صلاح أحمد عبده 5276 صوتا.

- سحر أنور 4273 صوتا.

- أحمد مجدي عبدالرحيم 4066 صوتا.

- محمود بدير سعيد 3494 صوتا.



وتمثل هذه الأرقام حصرا عدديا أوليا، وتظل الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية والرسمية للانتخابات بعد ضم جميع أصوات الدائرة.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة الدقهلية 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، يدلون بأصواتهم في 10 دوائر انتخابية تضم 657 مقرا انتخابيا، تشمل 10 لجان عامة تستوعب 795 لجنة فرعية، حيث يتنافس 289 مرشحا على 21 مقعدا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدا بنظام القائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب 38 مقعدا.