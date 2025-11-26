الكرملين: لم تتم مناقشة خطة السلام في أبوظبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين لبافيل زاروبين، وهو مراسل تابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،إن وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول التقى مع مسؤولين روس في أبوظبي، لكن لم يبحث خطة للسلام في أوكرانيا.

وأضاف أوشاكوف إن دريسكول التقى مع مسؤولين روس "بشكل غير متوقع تماما"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وفي أبوظبي، عقد مسؤولو استخبارات روس اجتماعا مع أجهزة خاصة أوكرانية.

وهم يجتمعون بشكل دوري ويناقشون قضايا حساسة للغاية، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب.

ورفض أوشاكوف الكشف عن هوية المسؤولين الروس، لكنه قال إنهم أدنى مستوى من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، سيرجي ناريشكين