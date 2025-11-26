 حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة

هونج كونج - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 12:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 12:30 م

أفادت تقارير إخبارية بأن حريقا حاصر أشخاصا في مجمع سكني شاهق في هونج كونج اليوم الأربعاء.

وأضافت التقارير أن شخصا على الأقل أصيب بحروق خطيرة.

وقالت التقارير الإعلامية في هونج كونج إن الحريق انتشر على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران ، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو بالمدينة. وأظهرت مقاطع البث المباشر من الموقع حريقا شديدا سريع الاشتعال.

وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إن الشرطة تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في مبنى وأن رجلا أصيب بحروق شديدة.

وتقع تاي بو في الجزء الشمالي من هونج كونج في نيو تريتوريز وبالقرب من الحدود مع مدينة شينزن الصينية

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك