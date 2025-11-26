 حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنفي تعزيز قدراته العسكرية داخل سوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:52 ص القاهرة
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 10:57 ص

نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ما أثير عن تعزيز قدراته العسكرية داخل سوريا.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء: «ما تبثه بعض المواقع ومنصات التواصل حول تعزيز حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقدراتها العسكرية داخل الأراضي السورية هو خبر مختلق جملة وتفصيلاً، ولا أساس له من الصحة».

وأضافت أن الهدف من هذه المزاعم هو بث الفتنة والتحريض على الشعب الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية «كان» قد زعمت في تقرير لها بأن حركة الجهاد الإسلامي تعمل منذ أسابيع، على تعزيز قدراتها العسكرية داخل الأراضي السورية.

وادعت هيئة البث، أن حركة الجهاد تركز على على تعزيز وجودها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الواقعة في محيط العاصمة دمشق.

