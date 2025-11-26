أعضاء مجلس الأمن يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل

أعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة أن وفدا من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي سيقوم بجولة رسمية في كل من سوريا ولبنان الأسبوع المقبل، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف إعادة تموضع الأمم المتحدة في المنطقة، تزامنا مع مرور عام على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وبروز المرحلة السياسية الجديدة في دمشق.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية ، تبدأ الزيارة في 4 ديسمبر المقبل، حيث يتجه سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس إلى دمشق، ومن المقرر أن يلتقوا الرئيس السوري أحمد الشرع وعددا من كبار المسئولين في الحكومة الجديدة.

وتشير الزيارة إلى محاولة أممية لاستعادة دورها السياسي في سوريا، بعد قرار مجلس الأمن الأخير برفع العقوبات المفروضة على الشرع، والدعوة إلى تنفيذ انتقال سياسي شامل يقوده السوريون.

كما أشاد المجلس بما وصفه بالتزامات الحكومة الجديدة في ملفات أساسية، أبرزها تسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب، والالتزام بحقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الانتقالية، إضافة إلى استكمال إزالة ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية.

وفي اليوم التالي، يتوجه الوفد إلى بيروت قبل زيارة قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان في السادس من ديسمبر، وهي القوة الأممية التي استقرت في مناطق التماس بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1978. ومن المقرر أن تنتهي مهمتها مع نهاية عام 2027، وفق القرار الأممي الذي أعاد تحديد ولايتها.

وتأتي هذه التحركات بينما تتصاعد التوترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، حيث تتهم الحكومة اللبنانية الجيش الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024 عبر استمرار الضربات العسكرية وبقاء قواته داخل الأراضي اللبنانية، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من مخاطر توسع المواجهة في المنطقة.