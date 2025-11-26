رئيس الوزراء يشهد إطلاق المؤتمر السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق الهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".

ويتزامن المؤتمر مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد.

ويتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية مبتكرة إلى جانب قصص واقعية تجسد حجم التحول الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية، وتبرز نماذج من النجاحات والجهود اليومية المبذولة للارتقاء بالخدمات وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

وخلال اليوم الأول من الملتقى، تُعقد سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول موضوعات محورية في مستقبل الرعاية الصحية، من بينها بناء الثقة العالمية في النظم الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، وتطوير آليات الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل.

وتشمل الجلسات نقاشات معمّقة حول التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة، ومناقشة دور القطاع الخاص في توسيع إمكانية الوصول إلى الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

كما يشهد اليوم الأول من الملتقى السنوي السادس أيضًا تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية في مصر.