بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة الـ37 منذ بدء ثورانه العام الماضي

استأنف بركان "كيلاويا" المتقطع، الذي أبهر سكان جزيرة هاواي الكبرى وزوارها لما يقرب من عام، ثورانه أمس الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، حيث أطلق في الهواء نوافير من الحمم البركانية بارتفاع 122 مترا (400 قدم).

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الصخور المنصهرة حوصرت داخل فوهة البركان الواقع في متنزه براكين هاواي الوطني، دون أن تواجه أي منازل تهديدا يذكر.

ويشار إلى أن هذه هي المرة السابعة والثلاثين التي يطلق فيها "كيلاويا" حمما بركانية منذ ديسمبر الماضي، عندما بدأ ثورانه الحالي.

وسبق أحدث إطلاق للحمم البركانية تناثر وتدفقات متقطعة بدأت يوم الجمعة الماضي.