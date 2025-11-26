محكمة بريطانية تنظر طعنا على حظر حركة فلسطين أكشن وتصنيفها إرهابية

تنظر إحدى المحاكم البريطانية، اليوم الأربعاء، طعنًا قانونيًا على قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للقضية الفلسطينية وتصنيفها منظمة إرهابية، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية داخل البلاد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في يوليو الماضي حظر الحركة، واضعة إياها في الفئة نفسها مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وهو ما يجعل الانضمام إليها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ومن المتوقع أن يجادل فريق الدفاع عن إحدى مؤسسات الحركة بأن قرار الحظر يمثل "تطبيقًا تعسفيًا لقوانين مكافحة الإرهاب"، وأنه يستهدف حق الاحتجاج وليس حماية الأمن العام.

وتُعرف حركة "فلسطين أكشن" بنشاطاتها المباشرة ضد شركات تقول إنها مرتبطة بصناعات عسكرية إسرائيلية، حيث يقوم نشطاؤها بإغلاق مقار شركات، وتحطيم نوافذها، ورشّها بالطلاء الأحمر.

وبلغ التصعيد ذروته في يونيو الماضي عندما اقتحم نشطاء من الحركة قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتسببوا في إلحاق أضرار بطائرتين، بحسب السلطات البريطانية.

ويرى معارضو قرار الحظر أن الاحتجاجات التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا ترقى إلى مستوى الإرهاب، وأن تصنيف الحركة منظمة إرهابية يمثل سابقة خطيرة يمكن أن تقوض حرية التعبير وحق التظاهر في بريطانيا.

يذكر أن حركة "فلسطين أكشن" تأسست عام 2020، وبرز اسمها خلال احتجاجات مكثفة استهدفت شركات دفاع إسرائيلية أو شركات بريطانية تتعاون معها، وتزايدت تحركاتها خلال الحرب الأخيرة على غزة.