ديلاپ بعد الفوز على برشلونة: لاعبو تشيلسي يمكنهم أن يشعروا بالفخر

أعرب ليام ديلاپ عن فخره الكبير بعد تسجيله هدفه الأول بقميص تشيلسي في دوري أبطال أوروبا خلال الانتصار العريض على برشلونة بثلاثية دون رد مساء الثلاثاء، في ليلة وصفها اللاعب بأنها “لا تُنسى”.

هدف ديلاپ لم يكن مجرد أول أهدافه مع الفريق في البطولة، بل شكّل لحظة خاصة في مسيرته، إذ قال بعد المباراة: “كان الأمر مذهلًا. تكبر وأنت تحلم بليالٍ كهذه، لذا فهي لحظة مميزة جدًا بالنسبة لي.”

وأضاف المهاجم الشاب أن الفريق نفّذ خطته على أكمل وجه، مؤكدًا أن الروح الجماعية كانت مفتاح الانتصار:

“كان لدينا مخطط واضح، والجميع نفّذه بشكل رائع. أعتقد أنها كانت مباراة عظيمة وليلة رائعة لكل من شارك فيها.”

وتحدث ديلاپ عن حالة التطور التي يعيشها تشيلسي تحت قيادة الجهاز الفني، قائلاً: “أؤمن أننا نبني شيئًا مميزًا هنا. نعمل سويًا كل يوم ونتحسن باستمرار. ندخل كل مباراة بثقة كبيرة، واليوم أثبتنا أننا قادرون على مواجهة أي فريق.”

ولم يُخفِ اللاعب احترامه لقوة برشلونة وجودة عناصره، لكنه أوضح أن تشيلسي عرف كيف يستغل نقاط ضعف منافسه:

“كنا ندرك قوة برشلونة وعدد اللاعبين المميزين لديهم، لكننا نعلم أيضًا أن خطهم الدفاعي متقدم جدًا، لذلك احتجنا أن نكون متماسكين دفاعيًا، وكنا نعلم أننا نستطيع إيذاءهم. الجميع كان قويًا في الدفاع، وتحركنا بالكرة لخلق المساحات المطلوبة، والجميع يجب أن يشعر بالفخر.”

كما أشاد ديلاپ بزميله إستيفاو الذي كان ضمن قائمة المسجلين: “إنه لاعب صغير جدًا لكنه مذهل. موهبته خام ولديه مستقبل كبير أمامه. فقط عليه أن يبقى متواضعًا ويواصل العمل بجد.”