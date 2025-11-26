وزير الدفاع الإستوني يشيد بمسار الحكومة الألمانية في سياسة الدفاع

أشاد وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور بالحزم العسكري والسياسي للحكومة الألمانية ودعمها لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي.

وقال بيفكور في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على هامش مؤتمر في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "المستشار الألماني ميرتس أوضح أنه داعم قوي لأوكرانيا، لكن بالطبع لا تُحسب الكلمات فقط بل الأفعال أيضا"، مضيفا أن رفع ميزانية الدفاع الألمانية إلى 100 مليار يورو وتخصيص نحو 12 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل يمثل "أخبارا جيدة للغاية".

ورأى بيفكور أن ألمانيا وحكومتها تواجهان تحديا في استيعاب هذه الأموال، خاصة بالنسبة لوزير الدفاع، وقال: "أنا مقتنع بأن بوريس بيستريوس هو الشخص المناسب لإدارة هذه الميزانية بشكل جيد".

تجدر الإشارة إلى أن إستونيا دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وتقع على الحدود مع روسيا.

كما أكد بيفكور أن خطط تسليح الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا لا تثير أي مخاوف في إستونيا، وقال: "لا أشعر بأي خوف من ذلك. أرى بوضوح أن ألمانيا تعمل من أجل أوروبا موحدة وحلف شمال أطلسي قوي. وهذا أمر بالغ الأهمية".