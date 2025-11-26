ترامب يعرب عن تفاؤله مع استمرار محادثات السلام بشأن أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله المستمر أمس الثلاثاء، بشأن إطار سلام يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا على المرونة والمفاوضات الجارية.

وعلى متن طائرته الرئاسية إير فورس وان، دافع ترامب عن المقترح الأمريكي الأصلي المكون من 28 نقطة، أمام الصحفيين واصفا إياه بأنه"مجرد خارطة"، بدلا من خطة نهائية.

وأضاف "لقد أخذوا كل نقطة من النقاط الـ28 ، ثم تم تقليصها إلى 22 نقطة. وتم حل الكثير منها. وبالفعل تم حلها بشكل إيجابي للغاية".

وأثارت الخطة المكونة من 28 نقطة انتقادات في أوروبا وأوكرانيا، حيث أنها تؤيد المصالح الروسية. وذكرت كييف وواشنطن أن الحكومة الأوكرانية وافقت الآن على النقاط الأساسية للإطار المعدل.

وبسؤاله عن المخاوف بأن أوكرانيا ربما يتم الضغط عليها لتقديم تنازلات مفرطة على صعيد الأراضي لروسيا، قال ترامب إن الأراضي المعنية "ربما تحصل عليها روسيا على أي حال" في الأشهر المقبلة. وأضاف أن موسكو ستقدم أيضا تنازلات، بما في ذلك وقف القتال والامتناع عن الاستيلاء على "أي أرض أخرى".

وأعلن ترامب أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، بينما سيجري مسؤول وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) دانيال دريسكول محادثات موازية مع أوكرانيا. ويمكن أن يعقد اجتماع موسكو الأسبوع المقبل، بمشاركة محتملة من صهر ترامب جاريد كوشنر.

وفيما يتعلق بالموعد النهائي الذي تم الإعلان عنه وهو غدا الخميس لأوكرانيا لقبول الخطة، قال ترامب إنه ليس لديه أي موعد نهائي، مضيفا أن "الموعد النهائي بالنسبة لي عندما ينتهي الأمر" وأشار إلى أن "الجميع سئموا من القتال في هذه اللحظة".