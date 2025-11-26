شهد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لحظة إنسانية مؤثرة، حيث قدّمت الفنانة جنات أغنية "وحشتينا" إهداءً لروح سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.

وجاءت هذه اللفتة كرسالة وفاء من إدارة المهرجان وتحية تقدير لمسيرتها العظيمة، ليعمّ الصمت والدهشة قاعة الحفل قبل أن تنفجر بالتصفيق تأثرًا بتكريم يحمل الكثير من المعاني.

وقدمت جنات خلال الحفل أغنيتين هما: "بنعرف نفرح" و"وحشتينا"، وهما من ألحان كريم نيازي، وكلمات محمود كلازا، وتوزيع موسيقي يوسف حسين.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان. وقد شاركت في تأسيس المهرجان الفنانة الراحلة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، التي شغلت منصب الرئيس الشرفي لدوراته السابقة.