أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين بمحافظة جنوب سيناء في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تقدمًا ملحوظًا لأحد المرشحين في الدائرة الأولى، التي تضم مدن: شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، ووجود احتمال لإعادة بين مرشحين في الدائرة الثانية، التي تضم مدن: رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء.

وتشير النتائج الأولية إلى فوز حسين موسى، مرشح حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، بالمقعد الفردي بخليج العقبة «الدائرة الأولى»، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ.

كما تشير إلى الإعادة بين المرشح غريب حسان، والمرشح ماجد ربيع، على المقعد الفردي بخليج السويس «الدائرة الثانية»، ومقرها قسم شرطة طور سيناء.

وفاز النائب مجدي بيومي، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائبة فضية سالم، مرشحة حزب الجبهة الوطنية، بمقعدي القائمة.

وجرت انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 15 لجنة فرعية بـ15 مدرسة، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين بمدينة دهب، ولجنتين بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة طابا.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين بجنوب سيناء 103,698 ناخبًا وناخبة، بواقع 35,766 ناخبًا بالدائرة الأولى، التي تضم مدن: شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، و67,932 ناخبًا بالدائرة الثانية، التي تضم مدن: رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء.

ويبلغ عدد مَن لهم حق التصويت بمدينة رأس سدر 16,421 ناخبًا وناخبة، وبمدينة أبوزنيمة 6,135 ناخبًا وناخبة، وبمدينة أبورديس 5,420 ناخبًا وناخبة، وفي مدينة طور سيناء 39,966 ناخبًا وناخبة، و3,718 ناخبًا بمدينة سانت كاترين، و474 ناخبًا بمدينة طابا، و6,200 ناخبًا بمدينة نويبع، و8,638 ناخبًا بمدينة دهب، و16,700 ناخبًا بمدينة شرم الشيخ.

كما جرت الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد: مقعدان فردي يتنافس عليهما 15 مرشحًا، بينهم 6 مرشحين في الدائرة الأولى و9 مرشحين في الدائرة الثانية، إضافة إلى مقعدين للقائمة.