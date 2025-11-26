 مؤشرات الحصر العددي بدائرة المطرية.. جولة إعادة مرتقبة - بوابة الشروق
مؤشرات الحصر العددي بدائرة المطرية.. جولة إعادة مرتقبة


نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 5:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 5:35 ص

أعلنت اللجنة العامة بالمطرية (الدائرة 10) نتائج الحصر العددي للأصوات بعد استلام محاضر الفرز في الدائرة، وذلك في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأظهرت المؤشرات الأولية للحصر العددي احتمال إجراء جولة إعادة في الدائرة، حيث بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 31,848 صوتًا، وزعت على مرشحي الفردي كالتالي:

وائل إبراهيم غريب، وشهرته وائل الطحان، من حزب مستقبل وطن: 7,706 أصوات.
علي الدمرداش من حزب الجبهة الوطنية: 10,370 صوتًا.
أحمد عبد الفتاح محمد، وشهرته دودو العمدة (مستقل): 14,291 صوتًا، وهو الأعلى بين المرشحين.
محمد عبد الكريم زهران (مستقل): 7,109 أصوات.
خالد فتحي سيد محمد (مستقل): 2,297 صوتًا.

