القناة 12 العبرية: شركة كيه إل إم الهولندية تلغي رحلتين جويتين لتل أبيب

أفادت قناة 12 العبرية الخاصة، الجمعة، بأن شركة الطيران الهولندية "كيه إل إم" ألغت بشكل مفاجئ رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم وغدا السبت، إلى تل أبيب، على خلفية التوترات القائمة في المنطقة.

وأضافت القناة، أن الشركة "قررت كذلك إلغاء رحلات جوية كانت متجهة إلى السعودية والإمارات خلال الأيام المقبلة، دون صدور بيان رسمي من (كيه إل إم) يوضح أسباب القرار أو مدته".

وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، الأسبوع الماضي، فرض قيود على رحلاتها إلى الشرق الأوسط، بسبب مخاوف من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر ديسمبر 2025، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فيما كشفت تصريحات لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين عن تطلعات لإسقاط النظام الإيراني القائم منذ عام 1979.

كما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الأسبوع الماضي، بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا على إيران "خلال الأيام المقبلة".