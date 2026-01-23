رئيسة وزراء اليابان تحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة

قررت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، حلّ مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لتعزيز الأغلبية الضئيلة التي تتمتع بها حالياً في مجلس النواب، وترسيخ سلطتها.

وأعلن رئيس مجلس النواب، نوكاجا فوكوشيرو، حلّ المجلس، الجمعة، فيما تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية، الثلاثاء المقبل، على أن يُجرى التصويت في 8 فبراير، وفق ما نقلته شبكة الشرق السعودية.

وستكون هذه أول انتخابات عامة تخوضها تاكايتشي بصفتها رئيسة للوزراء، وكانت قد انتُخبت زعيمة للحزب الليبرالي الديمقراطي في خريف العام الماضي، وتولت منصبها بعد ذلك بفترة وجيزة، ويتمتع ائتلافها الحاكم حالياً بأغلبية ضئيلة، مدعومة بثلاثة نواب مستقلين، ويتنافس المرشحون في الانتخابات المقبلة على 465 مقعداً في مجلس النواب.

وستكون فترة الحملة، التي تمتد 16 يوماً، الأقصر في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، كما ستجرى الانتخابات خلال أحد أبرد الشهور في اليابان، ما يثير مخاوف بشأن إقبال الناخبين في المناطق التي تغطيها الثلوج.

ويبدو أن تاكايتشي تعتمد على شعبيتها العالية لتمنحها تفويضاً وطنياً لمتابعة سياساتها المالية التوسعية، حيث تعهدت بخفض مؤقت لضريبة المبيعات على المواد الغذائية إذا فازت بتفويض جديد لتحالفها الجديد، وفق "بلومبرغ".

وقالت تاكايتشي، يوم الاثنين، عندما أعلنت عن خططها لإجراء الانتخابات: "سأضع منصبي كرئيسة للوزراء على المحك مع نتائج هذه الانتخابات"، مضيفة أن الفشل في الحصول على الأغلبية، سيؤدي على الأرجح إلى تولي رئيس وزراء آخر السلطة.

من المرجح أن يؤثر التضخم على عقول الناخبين، وهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

في وقت سابق من شهر يناير، أن 45% من المشاركين يعتقدون أن الأولوية القصوى للحكومة يجب أن تكون ملف ارتفاع تكاليف المعيشة.