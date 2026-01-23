شارك عشرات المغاربة، الجمعة، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، دعمًا لقطاع غزة ورفضًا للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وتجمع المحتجون بدعوة من "مجموعة العمل من أجل فلسطين" (غير حكومية)، وفق مراسل الأناضول، حيث ندد المشاركون بالحصار المفروض على غزة، مؤكدين أنه يفاقم الأزمة الاجتماعية والإنسانية في القطاع.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها: "ناضل يا مناضل من أجل الحرية.. ضد التجويع"، و"شكون حنا.. اشنو بغينا.. إسقاط التطبيع"، و"عهد الله لن نخون.. أقصانا في العيون"، و"باب الأقصى من حديد.. لا يفتحه إلا الشهيد".

كما رفع المشاركون لافتات داعمة للفصائل الفلسطينية، جاء فيها: "الشعب المغربي مع وحدة الأمة ضد العدوان.. مع المقاومة حتى التحرير وإسقاط التطبيع"، و"وفاء للشهيد القائد محمد الضيف ورفاقه القادة".

وفجر الجمعة، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء متفرقة من قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وبحسب الأناضول، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 477 فلسطينيًا وأصاب 1301 آخرين.

وكان الاتفاق قد أنهى حربًا على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.