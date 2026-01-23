عمرو أديب عن زيادة الأسعار والضرائب: هتخلي المواطن الفقير والغني يلطم

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الانطباع العام للمواطن في في الأيام الأخيرة جراء قرارات يتم اتخاذها يفيد بأن هناك محاولات لأخذ أموال منه.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الحكومة بتلف تلف وتاخد فلوس من المواطن»، مشيرًا إلى أن الأمر طال كذلك الطبقة المتوسطة التي انزلقت بشدة في الفترة الماضية.

وأشار إلى فرض ضريبة على السكن الخاص، بجانب رسوم الهواتف الواردة من الخارج، متسائلًا عما إذا كانت هذه الرسوم ستشكل فارقًا بشكل كبير، وعقب: «دي حالة من الرزالة على المواطن».

وشدد على أنه كان من الأحرى الاهتمام بالصناعة أو الزراعة أو جمع الضرائب المهدرة التي تصل إلى 800 مليار جنيه، مستغربًا ترك كل هذه الأموال وفرض رسوم على الهواتف.

ونوه بأن المزاج العام جراء مثل هذه القرارات علقم، مؤكدا أن الغلاء يشكو منه الجميع، وتابع: «نجيب ساويرس وموظف وزارة الأوقاف كلاهما يشكو من الغلاء».

ولفت إلى أن هناك الكثير من الأسعار التي ارتفعت في الآونة الأخيرة في قطاعات مختلفة، وعقب: «الزيادات دي هتخلي المواطن يلطم.. سواء غني أو فقير».

وشدد على أن الحكومة عليها زيادة إيراداتها ليس من خلال التوسع في فرض الضرائب على المواطنين، مؤكدا أنه لا يوجد دولة تعيش على هذا الأمر.

ونوه بأن المواطن يحتاج إلى طبطبة من الحكومة، مشيرًا إلى أن المواطن لم يعد ينتظر شيئًا إيجابيًّا من الحكومة كما تتعهد بقدر ما يتمنى العودة لوضعه السابق بسبب المصاعب التي يواجهها.

ولفت إلى أن الاقتصاد عبارة عن سياسة، وبالتالي فأي قرار يتم اتخاذه يجب أن يراعي التدريج ويراعي مثل هذه الأمور والأعباء.

واستكمل: «إحنا ليه بنشتري أغلى حاجة في العالم رغم إننا فقراء.. إحنا مش عاوزين نشتري حاجة غالية.. عاوزين الأسعار عاقلة ومناسبة».