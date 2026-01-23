حسام موافي للمصريين: حللوا فيروسات الكبد حتى لو لم تشعروا بأي أعراض

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الميكروبات تنقسم لعدة أنواع، أولها البكتيريا التي تصيب اللوزتين أو الرئة، أو نتيجة لتقيح الجروح، مشيرا إلى أن علاج البكتيريا «المضاد الحيوي».

وأضاف خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر «صدى البلد» مساء الجمعة، أن النوع الثاني من الميكروبات «الفيروسات»، مؤكدا أن الفيروس «لا يتأثر بالمضاد الحيوي».

وأوضح أن الفرق الكبير بين البكتيريا والفيروس يكمن في أن البكتيريا تعيش خارج الخلية، بينما يتمثل «عيب الفيروس» في تغلغله وسكنه داخل الخلية نفسها، لافتا إلى وجود نوع ثالث من الميكروبات يتمثل في «الفطريات».

وتطرق إلى فيروسات الكبد الوبائي، موضحا أن أشهرها ثلاثة أنواع «A-B-C»، وفيروس «A» يصيب الأعمار الصغيرة ولا يعد خطيرا بشكل كبير، لاسيما أن الجسم يقضي عليه بسرعة، رغم أنه يعطي أعراضا «فظيعة» تفوق أعراض النوعين الآخرين، مثل القيء الشديد والحرارة العالية والإسهال وآلام البطن الحادة.

وأشار إلى أن التحليل قد يظهر تضخما بسيطا في الكبد؛ لكن المريض سيتعافى ومن النادر للغاية أن يتحول الفيروس إلى تليف كبدي.

وحذر من خطورة فيروسي «ِC-B» لتغلغلهما داخل خلايا الكبد وتسببهما في التهابات مزمنة، مشددا على أهمية القضاء عليهما قبل وصول الحالة إلى مرحلة «التليف الكبدي»، لا سيما أن التليف يؤدي لمضاعفات خطيرة تشمل ارتفاع ضغط الوريد البابي ودوالي المريء والاستسقاء، ونقص كمية الزلال في الدم.

واختتم موجها نصيحة لجميع المصريين بضرورة إجراء التحاليل والفحوصات الدورية حتى في حال «عدم ظهور أعراض».