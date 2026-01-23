المستشار الألماني: لا نستطيع قبول هيكل مجلس السلام بصيغته الحالية

قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، إنه سيكون مستعدا للانضمام إلى مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل غزة، لكنه لا يستطيع قبول الخطة بصيغتها الحالية.



وأضاف ميرتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما: "لا يمكن لألمانيا قبول هيكل إدارة مجلس السلام بالصيغة الحالية لأسباب دستورية"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وقال: "رغم ذلك، نحن بالطبع على استعداد لبحث أشكال أخرى جديدة من سبل التعاون مع واشنطن إذا كان الهدف هو التوصل إلى صيغ جديدة تقربنا من السلام في مختلف مناطق العالم".



وأضاف أن هذه الصيغ يتعين ألا تقتصر على غزة والشرق الأوسط فقط، بل تطبق أيضا، على سبيل المثال، في أوكرانيا.



وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إنها طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعديل بنود مجلس السلام من أجل حل المسائل الدستورية التي تحول دون انضمام إيطاليا إليه.



ومجلس السلام هو هيئة دولية جديدة تقودها الولايات المتحدة تم إنشاؤها للإشراف على الحكم في مرحلة ما بعد الحرب في غزة وربما جهود حل النزاعات على نطاق أوسع.



وبموجب الدستور الإيطالي لا يمكن لإيطاليا الانضمام إلى المنظمات الدولية إلا على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وهو شرط تقول ميلوني إنه لا يتوافر في النظام الأساسي الحالي للمجلس الذي يمنح ترامب سلطات تنفيذية واسعة النطاق