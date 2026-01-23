الهلال يتعادل مع صن داونز في ملعبه بدوري أبطال أفريقيا

تعادل نادي الهلال السوداني مع مضيفه، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب لوفتس سرسفيلد، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق ماميلودي صن داونز.

وتقدم نادي الهلال في النتيجة بالدقيقة 15، عن طريق اللاعب، عمر عبد الرازق، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك ماميلودي صن داونز التعادل في الدقيقة 22، عن طريق اللاعب، آرثر ساليس.

وفي الدقيقة 65، نجح فريق ماميلودي صن داونز من التقدم في النتيجة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، من اللاعب، تيبوهو موكوينا، فيما أدرك الهلال التعادل سريعًا بالدقيقة 71، عن طريق اللاعب، عمر عبد الرازق مُجددًا.

وأكمل الهلال السوداني المباراة بـ 10 لاعبين، بعد حصول اللاعب، فلومو على بطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخل على لاعب ماميلودي صن دوانز، الذي لم ينجح في استغلال الزيادة العددية.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي ماميلودي صن داونز إلى النقطة الخامسة، التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة نفسها، في المركز الثاني.